Ungebetene Fahrgäste bedrohen und beleidigen Busfahrer in Erfurt

Erfurt. Zwei Männer ohne Fahrschein wollten in Erfurt einen Bus nicht verlassen. Als die Polizei kam, wurde die Situation nicht einfacher.

Ein Busfahrer hat am Dienstagnachmittag in Erfurt die Polizei um Hilfe gerufen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, hatte er zwei Männern in Linderbach gesagt, dass er sie nicht mitnimmt, weil sie keinen gültigen Fahrschein hatten.

Die Männer im Alter von 23 und 24 Jahren weigerten sich, den Bus zu verlassen. Sie bedrohten und beleidigten den Fahrer. Zudem griffen sie in die Fahrerkabine und versuchten, verschiedene Knöpfe zu drücken.

Auch beim Eintreffen der Polizei weigerte sich einer der Männer, den Bus zu verlassen. Die Beamten mussten den 24-Jährigen fesseln. Dabei leistete er Widerstand und beleidigte die Beamten.

Gegen die beiden ungebetenen Fahrgäste wurde Strafanzeige erstattet.