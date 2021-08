Der durstige Mann wollte wieder in die Kneipe kommen (Symbolbild).

Ungebetener Gast in Erfurter Kneipe verletzt den Wirt

Erfurt. Ein stark alkoholisierter Gast und der Pächter einer Kneipe in der Innenstadt sind aneinander geraten. Die Polizei musste eingreifen.

Die Polizei musste am Wochenende in einer Kneipe in der Erfurter Innenstadt für Ordnung sorgen. Gegen 3 Uhr gerieten der Pächter und ein stark alkoholisierter Gast aneinander.

Wie die Polizei mitteilt, nahmen die hinzugerufenen Beamten eine Körperverletzungsanzeige gegen den 28-jährigen Trunkenbold auf und der Pächter sprach dem Mann ein Hausverbot aus.

Daran dachte der durstige Mann allerdings nicht und versuchte erneut ins Lokal zu gelangen. Auch die Polizei forderte den 28-Jährigen mehrfach auf, den Bereich zu verlassen. Folgen wollte der Mann den Anweisungen immer noch nicht, so dass er in Gewahrsam genommen wurde. Den Rest der Nacht verbrachte er in der Zelle im Revier Nord.