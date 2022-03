Die Erfurter Polizei musste zu einem Haus am Roten Berg ausrücken (Symbolfoto).

Ungewöhnlicher Polizeieinsatz in Erfurt: Blut tropft vom Balkon einer Wohnung

Erfurt. Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Erfurt riefen die Polizei, weil sie Blut gesehen hatten, das vom Balkon einer Dachgeschosswohnung herunterlief.

Am frühen Freitagnachmittag wurde die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus am Roten Berg gerufen. Wie die Polizei am Samstag mitteilt, hatten Anwohner Blut gesehen, das vom Balkon einer Dachgeschosswohnung herunterlief.

Da die Wohnungsinhaberin nicht öffnete, konnte eine Gefahrensituation nicht ausgeschlossen werden. Die Feuerwehr öffnete die Wohnungstür. Die Polizei konnte schnell Entwarnung geben. Es war niemand zuhause.

Die 22-jährige Wohnungsinhaberin hatte offensichtlich tierische Innereien als Hundefutter auf dem Balkon gelagert und dabei ein undichtes Behältnis genutzt. Neben den Kosten für eine neue Wohnungstür werden Einsatzkosten in Rechnung gestellt.