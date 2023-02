Guten Morgen, Erfurt Uniformen in der Erfurter Innenstadt sorgen für Verwirrung

Ein Modetrend sorgt dafür, dass momentan viele Erfurter gleich aussehen. Ist man verabredet, muss man zwei Mal hinschauen, ob man der richtigen Person entgegenläuft.

Gefühlt ist dieses Jahr alles kälter, windiger und trister als sonst. Habe ich sonst eher keine Probleme mit der kalten Jahreszeit, drückt sie mir derzeit schon spürbar aufs Gemüt. Aber nicht nur das, auch Verwirrung ist dabei. Diese begründet sich in der Winterkleidung, die sich seit der Weihnachtszeit auf zwei wesentliche Elemente stützt: lange Kapuzen-Steppmäntel und graue Mützen. Waren es im letzten Jahr noch weniger Menschen, die auf diese Weise eingemummelt durch die Stadt liefen, sind es nun deutlich mehr. Ob Frauen oder Männer – augenscheinlich jeder zweite Mitbürger schließt sich dem Trend an. „Das sind so Jacken, die früher nur schwangere Frauen anhatten“, hörte ich jüngst einen älteren Herren zu seiner Begleitung sagen, als es um die Beschreibung des Geburtstagswunsches der Tochter ging.

Die Ästhetik dieser Uniformität hin oder her, führt bei mir nur zu einem Problem: Ich traue mich nicht mehr, Menschen die ich scheinbar kenne, schon von weitem zuzuwinken. Es ist einfach zu ungewiss, ob es überhaupt die Person ist, für die ich sie halte. Aber solange es alle schön warm haben, kann ich den Wink-Verzicht gut verkraften.