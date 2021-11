Unruhiger Kneipenabend: Mehrere Schlägereien in und um Erfurter Lokal

Erfurt. Mehrere Unruhestifter haben für einen Polizeieinsatz in der Erfurter Altstadt gesorgt. Zwei Männer wurden verletzt.

Am Sonntagmorgen kam es in und vor einer Lokalität in der Erfurter Altstadt zu mehreren Körperverletzungen. Wie die Polizei am Montag mitteilt, gerieten zuerst in der Kneipe eine Frau und ein Mann aneinander. Der Mann wurde anschließend durch die Security nach draußen geführt. Dort wiederum geriet ein weiterer Mann mit dem Sicherheitsdienst in einen handfesten Streit.

Als Polizisten die Anzeigen aufnahmen, störten zwei weitere Männer. Auch der Betreiber der Lokalität gab an, dass diese bereits im Lokal für Unruhe gesorgt hatten.

Die Störenfriede wurden daraufhin des Platzes verwiesen. Kurz nachdem die Beamten den Einsatzort verlassen hatten, tauchten die Unruhestifter wieder auf. Ein Unbekannten schlug die beiden mehrfach. Sie kamen mit leichten Verletzungen ins Klinikum.