Unter Drogen mit Radlader in Erfurt in Müllauto gefahren

Erfurt. Das war wohl nicht die beste Idee des 22-Jährigen

Am Mittwoch gegen 11 Uhr ereignete sich in Erfurt zwischen einem Radlader und einem Müllfahrzeug ein Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Radladerfahrer fuhr rückwärts auf die Max-Bill-Straße und übersah dabei das in der Straße stehende Müllfahrzeug der SWE. Durch den Unfall entstand an der Front des Müllfahrzeugs ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Der Radlader trug nur leichte Kratzer davon.

Während der Unfallaufnahme konnte der 22-Jährige keinen Führerschein vorweisen. Außerdem fielen den Beamten die geröteten Augen des Radladerfahrers auf, weshalb sie einen Drogentest durchführten. Dieser fiel positiv aus. Aufgrund dieses Ergebnisses wurde eine Blutentnahnme bei dem 22-Jährigen durchgeführt.

Ihn erwarten nun Anzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und dem Führen eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel.

