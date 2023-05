Unterwegs zu Dorfkirchen im Erfurter Umland

Erfurt. Vier Dorfkirchen im Erfurter Umland werden besucht. Die Besonderheiten der Gotteshäuser erläutert Experte Gerd Schöneburg.

Gleich mehrere Kirchen stehen auf der Besuchsliste der Fahrt zu Dorfkirchen im Erfurter Umland, die von Gerd Schöneburg vom Ortskuratorium Erfurt der Deutschen Stiftung Denkmalschutz organisiert wird. Ziele sind diesmal die Dorfkirchen St. Maria Magdalena in Grabsleben, St. Georg in Seebergen, St. Petri in Güntersleben und St. Viti in Wechmar. Interessierte Teilnehmer treffen sich bei eigener Anreise ab 10 Uhr vor der Dorfkirche in Grabsleben.