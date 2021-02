Ursache für Danakil-Eispanzer auf Erfurter Ega wird untersucht

Letzte Woche wurden bereits die Eiszapfen am Danakil-Gebäude mittels Hubsteiger und Fassadenkletterern entfernt, reagierte Ega-Chefin Kathrin Weiß auf die Fotos in unserer gestrigen Ausgabe. Zur Ursache könne derzeit noch nichts gesagt werden. Im Laufe der Woche werde man von dem für das Klimazonenhaus zuständigen Planungsbüro prüfen lassen, wie es zu diesem Eispanzer kommen konnte.

„Es gibt Ereignisse, die nur in großem Abstand alle paar Jahre einmal passieren. Vielleicht ist das hier so“, so die Ega-Chefin. Ende der Woche wisse man mehr. Auf den Hinweis der Möglichkeit einer Dachrinnenheizung konterte Weiß mit dem philosophischen Hinweis, man habe in Fußballstadien Rasenheizungen und könne trotzdem nicht spielen. Sie wolle erst die Fakten abwarten, ehe sie etwas Analytisches sagen könne.

Schäden am Gebäude seien bislang nicht feststellbar. Ob weitere Sicherungsmaßnahmen nötig würden, hänge von der Witterung ab. Der Wetterdienst hat für die kommenden Tage auch in Erfurt Tauwetter vorausgesagt.