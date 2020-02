Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vage Hoffnungen für Stadtgarten und Neue Mühle

Vage Hoffnungen für die zwei Erfurter Sorgenkinder Stadtgarten und Neue Mühle haben sich im Kulturausschuss aufgetan. Während die Stadtverwaltung für den Stadtgarten eine Biergarten-Nutzung prüfen will und eine neue Ausschreibung plant, haben die Stadtwerke ihr Interesse an der Neuen Mühle an der Schlösserbrücke bekräftigt.

„Wir haben das Interesse, uns mit einbringen zu wollen“, sagte Stadtwerke-Chef Peter Zaiß und verwies auf die „älteste Stromerzeugungsanlage ganz Thüringens“, die als Industriedenkmal eine Verbindung zum Kerngeschäft der Stadt-Tochter darstelle. Ein Engagement sei aber erst nach der Bundesgartenschau 2021 und nur auf eine halbwegs wirtschaftliche Art vorstellbar. „Wenn alles so erhalten bleiben soll, wäre es für uns nicht leistbar“, sagte Zaiß am Dienstagabend. Die Neue Mühle an der Schlösserbrücke ist die älteste Stromerzeugnisanlage Thüringens. Foto: Marco Schmidt Konkret sehen die Pläne den Erhalt des denkmalgeschützten Teils der Stromerzeugungsanlage vor, der etwa zur Nacht der Museen oder für spezielle Stadtführungen geöffnet werden könnte. Eine Fachfirma habe die Hoffnung erweckt, dass für den denkmalgeschützten Teil eine Vollförderung in Aussicht steht, sagte Zaiß. Für den Umbau des restlichen Gebäudes sei ein „stattlicher Millionenbetrag“ nötig. Er soll durch die künftigen Nutzungen zum Teil refinanziert werden. Dazu gehören Eigentumswohnungen in den oberen Etagen und eine Gewerbeeinheit im Erdgeschoss, die Zaiß als „hochwertigen Tagungsraum“ entwickeln will. In diesem Geschäftsmodell bliebe ein jährlicher Verlust von bis zu 60.000 Euro an den Stadtwerken hängen – offenbar die Grenze dessen, was die Stadtwerke leisten könnten. Für den Stadtgarten gibt es solche konkreten Pläne nicht. Nach der endgültig gescheiterten Ausschreibung eines Erbpacht-Vertrages und dem Erlöschen der Betriebserlaubnis will die Verwaltung nun prüfen, ob wenigstens eine Außenbewirtschaftung im Sommer möglich wäre. Laut dem amtierenden Gebäudeamts-Leiter Torben Stefani hängt das davon ab, ob die Elektro- und Wasseranschlüsse solch eine Nutzung hergeben. Zugleich soll eine Arbeitsgruppe mit Verwaltung, Kulturausschuss und freier Szene die nächsten Schritte der Nutzersuche beraten. Ziel sei es, sich auf einen Zeitplan und die Kriterien für eine neue Ausschreibung zu einigen, die kulturelle und wirtschaftliche Interessen vereint. Stefani deutete an, dass auch ein stark kommerzielles Betreiberkonzept denkbar sei, die Stadt aber Kulturveranstaltungen ohne Gewinnaussicht fördern könne. Zwischennutzung für Stadtgarten nicht ohne Investitionen möglich Eine Zwischennutzung sei nicht möglich. Für die für eine neue Betriebserlaubnis zwingend nötigen Brandschutz- und Elektromaßnahmen seien 100.000 Euro nötig. Mit Aussicht auf einen Erbpacht-Vertrag und die damit verbundenen Einnahmen hätte die Stadt diese Aufgabe noch selbst in die Hand nehmen können, sagte Stefani auf Nachfrage. Ohne diese Aussicht sei die Ausgabe aber nicht zu rechtfertigen. „Das Amt hat viele Aufgaben und wenig Personal“, sagte Stefani. Ein städtisches Engagement beim Stadtgarten würde auf Kosten von Schul- und Kitabau sowie der Schulsanierung gehen. Stefani bekräftigte aber, dass die Stadtverwaltung die Zukunft des Stadtgartens in einer kulturellen Nutzung sehe. Der Komplex hat einen Sanierungsbedarf von 2 Millionen Euro, der durch einen privaten Betreiber gestemmt werden soll.