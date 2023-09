Vandalismus in Erfurt: Vier Fahrzeuge beschädigt und Laptop gestohlen

Erfurt. In Erfurt kam es zu mehreren Vorfällen von Vandalismus und Diebstahl, bei denen insgesamt vier Fahrzeuge betroffen waren.

Am Donnerstag wurden in Erfurt gleich vier Fahrzeuge beschädigt. Am Krämpferufer hatte eine unbekannte Person laut Polizei einen VW Transporter geöffnet und aus diesem einen Laptop gestohlen. In der Thomasstraße hatten es die Täter auf einen geparkten Citroen abgesehen. Sie zerstörten von dem Auto eine Scheibe.

Auf einer Baustelle in der Straße In den Erlen versuchten Unbekannte die Tür eines Minibaggers aufzubrechen. Zwar gelang es ihnen nicht in das Baustellenfahrzeug zu gelangen, allerdings verursachten die Täter mehrere hundert Euro Sachschaden.

In der Hamburger Straße zerstach eine 20-Jährige einen Reifen an einem Honda. Wenig später stellte sich die Frau der Polizei und räumte die Tat ein. Die Polizei ermittelt in den vier Fällen wegen Sachbeschädigung beziehungsweise besonders schweren Diebstahls.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

