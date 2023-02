VCD Erfurt ruft zum Autofasten auf und informiert am Anger

Erfurt. Der Verkehrsclub sieht die Aktion als Beitrag zur Verkehrswende auch in Erfurt. Mehr Infos gibt es am Angerdreieck.

Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) in Erfurt unterstützt die Aktion „Autofasten – Alltag neu erfahren“. Dabei soll bis Karsamstag möglichst auf das Auto verzichtet werden. „Diese Aktion leistet einen Beitrag hinsichtlich der dringenden Notwendigkeit einer Verkehrswende auch in Erfurt“, sagt Falko Stolp vom VCD. Am Mittwoch, 22. Februar, will der VCD von 13 bis 14 Uhr am Angerdreieck über das Autofasten informieren.