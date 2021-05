Verdächtiges Pulver gefunden - Feuerwehreinsatz bei der Partei Die Linke in Erfurt

Am Sitz der Partei Die Linke kam es am Dienstag zu einem Feuerwehreinsatz.

Erfurt Am Parteisitz der Linken in Erfurt kam es am Dienstag zu einem Feuerwehreinsatz, wegen eines verdächtigen Pulvers. Laut Polizei könne ein politisches Motiv nicht ausgeschlossen werden.

Am Dienstag kam es zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei bei der Partei Die Linke in Erfurt. Am Vormittag sei über den Notruf der Polizei der Verdacht von gefährlichem weißen Pulver gemeldet worden, welches sich in einem geöffneten Brief befand. Wie die Polizei informierte, sei das Pulver an ein Labor übergeben worden. Zuvor wurde im Rahmen eines Schnelltest festgestellt, dass es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um keinen gefährlichen Stoff handeln würde.

Personen wurden nicht verletzt. Alle Mitarbeiter, die sich beim Öffnen des Briefes mit in dem Raum befanden, wurden evakuiert. Eine Evakuierung des ganzen Gebäudes sei nicht notwendig gewesen. Spezialisten der Erfurter Kriminalpolizei und des TLKA kamen zum Einsatz. Zu dem Absender und der Substanz würden bisher noch keine Erkenntnisse vorliegen. Ein politisches Motiv könne nicht ausgeschlossen werden.