Vergessenes Rückgeld

Anja Derowski über ehrliche Menschen

Das Wochenende zeigte sich wettertechnisch von seiner besten Seite, starten wir also in die neue Woche. Ich hatte Dienst, war auf verschiedenen Terminen und es war mitunter schwierig, den Spagat zwischen Krieg und Karneval zu meistern – für die Aktiven in den Vereinen, aber auch für mich als Redakteurin, die darüber schreibt.

Doch es gibt sie auch, die schönen Momente. Einer war der Geburtstag einer mir sehr nahen Verwandten am Freitag. Es gab, wie es sich gehört, Kuchen. Sie ging schnell zum Bäcker, da wir spontan mehr Gäste waren als geplant. . .

Tags drauf erhielt ich einen Anruf von ihr. Im Portemonnaie würden Geldscheine fehlen. Sie ahnte schon, wo sie verschütt gegangen waren. Also lief nun ich zum Bäcker. Ich erzählte der Verkäuferin, was sich am Vortag zugetragen hatte.

Das Rückgeld waren Geldstücke und Scheine gewesen. Die Stücke waren in die Geldbörse gesteckt worden, dann flux den Kuchen geschnappt und raus. Ich konnte der Bäckerin den exakten Betrag der vergessenen Scheine nennen.

Die zückte einen Umschlag und zählte mir dieselbe Summe vor. Das Geld war tatsächlich da. „Wir haben uns schon gefragt, wann Sie auftauchen“, meinte die Verkäuferin und lachte. Es gibt sie noch, die ehrlichen Menschen. Ein gutes Gefühl.