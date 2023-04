Verkäuferin in Erfurt mit Messer bedroht - 44-Jähriger in Straßenbahn angegriffen und verletzt

Erfurt. In Erfurt hat ein Ladendieb eine Verkaüferin mit einem Messer bedroht. In einer Straßenbahn wurde ein 44-Jähriger in einer Straßenbahn angegriffen.

In Erfurt hat ein Ladendieb eine Verkäuferin mit einem Messer bedroht. Wie die Polizei am Dienstag informierte, hatte der polizeibekannte Mann am Montagabend in einem Geschäft in der Bahnhofstraße mehrere Energydrinks gestohlen. Eine Mitarbeiterin wurde auf den Mann aufmerksam, der die gestohlenen Dosen auf der gegenüberliegenden Straßenseite austrank.

Als die Frau dem Dieb nachsetze, habe er ein Messer gezogen und die 33-Jährige bedroht. Polizisten stellten den 34-jährigen Mann und erstatteten gegen ihn Anzeige wegen Ladendiebstahls mit Waffe sowie Bedrohung.

44-Jähriger in Straßenbahn angegriffen und mit Flasche niedergeschlagen

Die Erfurter Polizei ermittelt auch in einem weiteren Fall. So sei in der Nacht zu Dienstag ein 44-Jähriger in einer Straßenbahn angegriffen worden. Zunächst hatte ein Fremder grundlos auf ihn eingeschlagen. Der Mann verließ die Bahn am Theaterplatz. Hier folgten ihm sein Angreifer und dessen beiden Begleiter. Auf der Straße wurde der 44-Jährige ein weiteres Mal attackiert. Dieses Mal zerschlug der unbekannte Täter eine Schnapsflasche auf seinem Kopf und verursachte so eine Platzwunde bei ihm. Die Polizei konnte den Angreifer nicht mehr finden, gegen den wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt wird.

