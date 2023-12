Verkaufsoffener Sonntag in Erfurt

Erfurt Am 10. Dezember stehen Geschenkesuchern die Ladentüren für Weihnachtseinkäufe offen

Am zweiten Advent lädt die Erfurter Innenstadt zum letzten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr ein. Am Sonntag, dem 10. Dezember, öffnen die Händler von 12 bis 18 Uhr ihre Geschäfte. „Nach den zahlreichen Bemühungen der Erfurter Händler in diesem Jahr zur Belebung unserer City ist es ein schönes Zeichen in Richtung des lokalen Handels, die Weihnachtsgeschenke hier in Erfurt und nicht online zu kaufen“, so Erfurts Citymanagerin Patricia Stepputis. Nach dem gemütlichen Shoppen oder zwischendurch könne sodann der Besuch des Erfurter Weihnachtsmarktes fest mit eingeplant werden.