Verkürzte Schwimmzeiten in der Erfurter Roland-Matthes-Halle

Erfurt. Am Sonntag ändern sich die Öffnungszeiten in der Erfurt Roland-Matthes-Schwimmhalle. Grund ist eine Wassersportveranstaltung.

Aufgrund einer Wasserballveranstaltung ändern sich die Öffnungszeiten in der Roland-Matthes Schwimmhalle in Erfurt. Am Sonntag, 12. März, ist die Schwimmhalle laut einer Mitteilung der Stadtwerke für den öffentlichen Badebetrieb in der Zeit von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Die Sauna öffnet an diesem Tag unverändert von 11 bis 20.30 Uhr. Sauna mit Schwimmen ist allerdings wegen der erwähnten Wasserballveranstaltung nur bis 18 Uhr möglich, heißt es.

Die Besucher werden von den Stadtwerken für die Einschränkungen des Badebetriebs um Verständnis gebeten.