Vermisste Zwölfjährige aus Erfurt gefunden

Das Mädchen hatte am Sonntag die Jugendeinrichtung in Erfurt verlassen und ist seitdem nicht zurückgekehrt.

Erfurt. Ein seit Sonntag vermisstes Mädchen aus einer Erfurter Jugendeinrichtung ist gefunden worden. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung.

Die Suche nach einem vermissten Mädchen, das seit Sonntag aus einer Jugendeinrichtung in Erfurt verschwunden war, ist eingestellt worden. Wie die Polizei am Montagabend mitteilt, wurde die Zwölfjährige gefunden und wohlbehalten an ihre Großeltern übergeben.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche.

