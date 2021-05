Vermisster Jugendlicher aus Erfurt wieder zurück - Betrunkene greifen Polizisten an - Waschlappen und Rotwein erbeutet

Erfurt. Ein Teenager wurde in Erfurt als vermisst gemeldet. Jetzt kann die Polizei die Suche allerdings einstellen.

Der seit Samstag vermisste 16-Jährige aus Erfurt kehrte am Montagmorgen unversehrt eigenständig wieder nach Hause zurück. Die Suchmaßnahmen sind laut Polizei damit aufgehoben.

Angriff auf Polizisten

Eine Polizeistreife wurde gestern Abend auf zwei betrunkene Männer in Erfurt aufmerksam. Da einer von ihnen nicht mehr in der Lage war zu laufen, riefen sie für ihn einen Krankenwagen, so die Polizei. Während der Wartezeit beleidigte und bedrohte der andere junge Mann die Polizisten. Als die Beamten dem 19-Jährigen seinen Ausweis zurückgeben wollten, griff er sie an. Er musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Dabei leistete er Widerstand. Aufgrund seiner Aggressivität und Alkoholisierung wurde er in ein Krankenhaus gebracht werden. Er erhielt eine Anzeige wegen Beleidigung, Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Ruhestörung endet mit Anzeigen

In der Nacht von Samstag zu Sonntag kam es in der Innenstadt zu ruhestörendem Lärm. In einer Wohnung hielten sich mehrere Männer im Alter zwischen 21 und 24 Jahren auf. Der Wohnungsinhaber selbst war nicht anwesend, berichtet die Polizei. Vier Besucher hatten Drogen dabei, welche durch die hinzugerufenen Beamten sichergestellt wurden. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung stießen die Polizisten auf mehrere tausend Euro Bargeld sowie weitere Betäubungsmittel. Geld und Rauschgift wurden sichergestellt, die entsprechenden Anzeigen gefertigt.

Böse Überraschung

Einen Sachschaden von ca. 4000 Euro richteten Unbekannte in der vergangenen Woche in Daberstedt an. Die Unbekannten hatten sich an einem Wohnmobil zu schaffen gemacht, welches im Bereich Im Wiesengrund parkte , berichtet die Polizei. Sie zerkratzten das Fahrzeug zwischen dem 9. und 16. Mai und konnten unerkannt entkommen.

Streit eskaliert

Ein Streit zwischen Kindern eskalierte Samstagabend in der Lowetscher Straße. Die spielenden Kinder gerieten mit einer anderen Gruppe aneinander und ein Teenager schlug einen 13-Jährigen ins Gesicht, berichtet die Polizei. Der Junge lief mit zwei weiteren Kindern nach Hause und berichtete seinem Vater von dem Zwischenfall. Gemeinsam mit einem weiteren Mann machte sich der Familienvater auf den Weg zu der Gruppe.

Beide Männer wurden von über zehn Teenagern attackiert und mit einem Skateboard verletzt. Außerdem wurde ein T-Shirt zerrissen. Als ein Zeuge des Geschehens sich bemerkbar machte, flüchteten die Angreifer. Da die Situation unübersichtlich war, rückten mehrere Streifenwagen aus. Nach bisherigen Ermittlungen war auch ein 23-Jähriger bei dem Vorfall beteiligt, die Ermittlungen zu dem Sachverhalt dauern noch an.

Mann verfolgt 18-Jährige

Einen Schreck bekam eine 18-Jährige Freitagmorgen, als sie durch die Altstadt lief. Ein Unbekannter verfolgte die junge Frau und nahm ihr aus der Handtasche ihr Portemonnaie, berichtet die Polizei. Die junge Frau bemerkte den Diebstahl und sprach den Fremden an. Der Mann stieß die 18-Jährige gegen den Oberkörper. Sie hingegen versuchte dem Dieb die Geldbörse wieder weg zu nehmen.

Bei dem folgenden Handgemenge konnte sich der Täter losreißen und flüchten. Die junge Frau verfolgte den Mann, bis dieser schließlich das Portemonnaie weg warf und endgültig fliehen konnte. Glücklicherweise war es dem Unbekannten nicht gelungen etwas aus der Börse zu stehlen, so dass neben dem Schreck wenigstens ihr Hab und Gut blieb.

Rotwein und Waschlappen erbeutet

Ein 27-Jähriger ließ Samstagnachmittag aus einer Drogerie im Rieth eine kleine Flasche Rotwein und Waschlappen mitgehen. Als der Dieb bemerkte, dass er aufgeflogen war, floh er, berichtet die Polizei. Ein Ladendetektiv stellte den Dieb in der Nähe. Dieser setzte sich zur Wehr. Er bespritzte den Mitarbeiter mit dem gestohlenen Wein und beleidigte den Angestellten.

Außerdem versuchte der Dieb mit der Weinflasche nach seinem Verfolger zu werfen. Dieser konnte den Versuch glücklicherweise abwehren. Bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten konnte der Angestellte den unter Drogen stehenden 27-Jährigen festhalten. Aufgrund seines allgemeinen Zustandes musste der Mann ins Krankenhaus gebracht werden.

Mehr Nachrichten der Polizei aus Thüringen