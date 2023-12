Erfurt Ein Jugendlicher ist auf dem Schulweg von Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Diese und weitere Meldungen der Polizei für Erfurt:

Ein Jugendlicher ist in Erfurt auf dem Schulweg von Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 16-Jährige gegen 7.45 Uhr in der Mozartallee, als ihm zwei vermummte Personen entgegenkommen sein sollen. Ohne Vorwarnung hätten die beiden männlichen Täter den Jugendlichen angegriffen und gemeinsam auf ihn eingeschlagen. Anschließend flüchteten sie in den Südpark. Der 16-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Trio mit Drogen erwischt

Drei Jugendliche sind am Mittwochmittag von der Erfurter Polizei mit Drogen erwischt worden. Den Angaben zufolge wurden bei den Teenagern im Alter von 16 und 17 Jahren während einer Kontrolle in der Mainzer Straße mehrere Tütchen mit Marihuana und Haschisch gefunden. Laut Polizei hatte einer von ihnen zudem noch ein verbotenes Messer einstecken. Die Drogen und die Waffe wurden beschlagnahmt und gegen das Trio Strafanzeige erstattet.

Mit gefälschten Geldscheinen übers Ohr gehauen

Einen schlechten Handel machte am Mittwoch ein Mann in Erfurt. Der 22-Jährige hatte im Internet ein iPhone im Wert von 1300 Euro angeboten. Nachdem sich ein Kaufinteressent gemeldet hatte, verabredete man sich am Abend im Norden der Stadt zur Übergabe. Laut Polizei wurde dem Verkäufer dort von einem jungen Mann ein Bündel mit 50-Euro-Scheinen für das Handy übergeben. Erst als der 22-Jährige das Geld bei der Bank einzahlen wollte, kam das böse Erwachen. Es stellte sich heraus, dass er von dem Unbekannten übers Ohr gehauen worden war. Alle Geldscheine waren gefälscht.

