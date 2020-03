Vernetzung der Erfurter Schulen kommt nur langsam in Gang

Die für den Digitalpakt vom Bund in Aussicht gestellten fünf Milliarden Euro sollen in die Ausstattung aller 40 000 Schulen in Deutschland mit digitalen Endgeräten, ihre Vernetzung, WLAN-Verbindungen und sichere Cloud-Lösungen fließen.

Erfurt. Nur schleppend geht es in Erfurt an die Umsetzung des Digitalpakts: Erst 18 Medienkonzepte liegen von den 59 staatlichen Schulen bislang vor.

Unterricht mit Smartboards, Laptops und Tablets ermöglichen, Lan und Wlan in jedem Klassenraum bringen – das soll der „Digitalpakt Schule“, der für Thüringen 132 Millionen Euro an Bundesmitteln für den Ausbau der digitalen Infrastruktur bereithält in den Jahren 2019 bis 2024. Doch die Umsetzung scheint ins Stocken geraten. Bis Ende 2019 hatte nur der Landkreis Gotha als Schulträger Mittel beantragt. Was aber ist mit Erfurt, wo für 59 staatliche Schulen rund 13 Millionen Euro im Topf sind?

In Erfurt, so gibt die Stadtverwaltung Auskunft, wurden bis dato 18 Medienkonzepte eingereicht von Schulen, die die Grundlage sind für eine finanzielle Förderung. Zehn davon seien bereits durch das Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien bestätigt. Ziel sei es, alle staatlichen Schulen digital besser zu vernetzen, erklärt Lutz Gruber, Referent im Dezernat Soziales, Bildung und Jugend der Stadt Erfurt. Das sollte, so Gruber, mit den zur Verfügung stehenden 223.000 Euro je Schule gelingen. Wann es an die Umsetzung geht, dazu hält sich Gruber allerdings bedeckt: „Zum zeitlichen Rahmen der Umsetzung kann derzeit keine präzise Aussage getroffen werden.“ Die ersten Schulen, an denen der Digitalpakt Wirkung zeigen werde, seien die KGS/Grundschule 18, die Grundschule 8 und die Regelschule 1. Die Höhe der Zuwendungen sei allerdings offen, hänge diese doch von den dazu notwendigen Ausschreibungen ab. Ein eigenes Konzept zur Digitalisierung, gefordert im Schulnetzplan 2019 bis 2024, das bis zum Oktober 2019 dem Stadtrat hätte vorgelegt werden sollen, sei mit dem Digitalpakt hinfällig geworden, so Gruber. Schließlich enthalte die Digitalpakt-Richtlinie klare Vorgaben: „Digital vernetzte Schule bedeutet, dass ein unterrichtsadäquater Einsatz von digitaler Informations- und Medientechnik in allen dazu für unterrichtliche Zwecke vorgesehenen Räumlichkeiten der Schule, einschließlich Lehrerzimmer, Vorbereitungsräume und zentrale Räume wie Aula möglich ist.“ Erfurt sei dabei schon auf einem gutem Stand und Weg. Den Ausstattungsgrad mit digitalen Lernmitteln an staatlichen Schulen bewertet Gruber mit „gut“, er variiere aber nach jeweiligem medienpädagogischen Konzept. Der Bedarf insgesamt steigt: Allein 2019 wurden etwa 500 Tablets und 500 stationäre PC für Erfurter Schulen neu beschafft. In der Gemeinschaftsschule Kerspleben gibt es seit Schuljahr 2019 zwei Tabletklassen – diese allerdings sind von Eltern finanziert. Bereits 2017 war Erfurt in das „Bundesprogramm Breitband“ aufgenommen worden. Aber auch hier mahlen die Mühlen langsam: Voraussichtlich bis 2021/22 erhalte damit jede Erfurter Schule einen Breitband-Internetzugang, sagt Gruber. Was noch nichts über die Digitalisierung der Klassenzimmer aussagt: Das Förderprogramm endet am Hausanschluss, die hausinterne Infrastruktur steht auf einem anderen Blatt. Hier kann und soll das Digialpakt-Programm ansetzen. Die Anfrage zum Bearbeitungsstand und wann endlich auch Erfurt Mittel beantragen wird, beantwortet Gruber knapp: „Die abschließende Abstimmung erfolgt aktuell in der Verwaltung.“