VHS Erfurt: Tipps zum Geldsparen bei der Scheidung

Erfurt. Scheidung? Fast die Hälfte aller Paare geht irgendwann wieder getrennte Wege. Ein Vortrag an der Erfurter VHS gibt Tipps zu diesem Schritt.

Das „Basiswissen zu Trennung und Scheidung“ und wie von Anfang an Geld gespart werden kann, wird in einem Kurs in der Volkshochschule (VHS) vermittelt. Referent am Mittwoch, 6. September, um 19 Uhr ist Steffan Schwerin, Fachanwalt für Familienrecht, in der VHS, Schottenstraße 7. Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung nicht notwendig.

„Fast die Hälfte aller Ehepaare gehen nach einer gewissen Zeit getrennte Wege. Manche lassen sich scheiden, andere regeln ihre Trennung, ohne sich scheiden zu lassen“, heißt es zum Vortrag. „Alle Ehepaare haben eine Beziehung hinter sich, bei der es viel Positives und glückliche Zeiten gab. Streitige Auseinandersetzungen, die zum Prozess der Trennung gehören, lassen den Blick zu sehr auf Trennendes und Unzufriedenes verharren.“

Fehler bei der Scheidung vermeiden

Und weiter: „Jede Trennung sollte eigentlich so enden, dass die guten miteinander gelebten Zeiten bleiben, die Kommunikation einigermaßen funktioniert und sich beide Partner nach einer Trennung immer noch ins Gesicht sehen können“. Der Referent informiert darüber, worauf bei Trennung und Scheidung zu achten ist und welche Fehler hierbei vermieden werden sollten.