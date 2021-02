Video-Aufführung über jüdische Hochzeiten zum Valentinstag

Erfurt. Theaterstück im Rahmen der Ausstellung in der Alten Synagoge in Erfurt ins Internet verlegt.

Ehen werden im Himmel geschlossen, aber auf Erden gelebt, so sagt der Volksmund. Über die ganz irdischen Herausforderungen der Eheschließung plaudert Christiane Weidringer in der Rolle der jüdischen Hochzeitsvermittlerin in ihrem Theaterstück „Schlamassel“.

In einem bunten theatralischen Reigen rund um die jüdische Hochzeit erzählt sie mit viel Wortwitz Geschichten von Massel, aber auch Schlamassel in der Liebe, von Heiratsvermittlung und jüdischen Ehen. Das eigens hergestellte Bühnenbild hat dabei einen besonderen Bezug zum Erfurter Schatz, der in der Alten Synagoge zu sehen ist.

Das Theaterstück sollte eigentlich im Rahmen der Ausstellung „Mit diesem Ring... – Jüdische Hochzeit im Mittelalter“ am Valentinstag in der Alten Synagoge aufgeführt werden. Da die Alte Synagoge coronabedingt nicht besucht werden kann, wird das Stück als Video auf der Facebook-Seite des Jüdischen Netzwerks am Sonntag, 14. Februar, gezeigt und in der Alten Synagoge nachgeholt, sobald das wieder möglich ist. Christiane Weidringer ist Puppenspielerin aus Erfurt, die mit dem Figurentheater ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht hat.

Weitere Informationen im auf der Webseite von Christiane Weidringer und der Facebookseite des Jüdischen Netzwerkes.