Viel zu lange aufgeschoben

Lydia Werner freut sich über einen endlich erledigten Weg

Manchmal geht lange Aufgeschobenes doch schneller als gedacht. Sogar positive Dinge.

Schon ein paar Wochen, wenn nicht gar Monate, schiebe ich einen Besuch bei einem Schuh- und Schlüsseldienst in Erfurts Innenstadt vor mir her. Während der Pandemie und verschiedener Lockdowns sowie der Verbannung an den heimischen Schreibtisch im Homeoffice hat sich irgendwie mein Schlüssel verkrümelt, mit dem die Parkpalette im Keller zwischen meinem Auto und dem in der Parkbucht unter mir hin und her oder besser hoch und runter bugsiert wird.

Verborgt? Verbummelt? Wer weiß das schon. Also ging ich den Kollegen ziemlich oft auf den Zeiger, absolvierte so manchen Gang in den Keller doppelt, um den Drehschlüssel zurückzugeben, und nahm mir immer wieder die Duplizierung bei einem Schlüsseldienst vor. Mehrere sind von den Redaktionsräumen in der Altstadt ausgesprochen gut erreichbar. Endlich hatte ich die Faxen dicke und machte mich auf die Socken. Es ging superschnell und war gar nicht voll. Warum habe ich bloß so lange gewartet? Wahrscheinlich finde ich heute Abend meinen Drehschlüssel wieder. Das hätte aber den Vorteil, dass ich keinen neuen auffälligen Schlüsselanhänger benötige, sondern einfach wieder den alten nehmen kann. Mal schaun.