Viele Einbrüche an den Feiertagen

Während der Feiertage sind Diebe in Keller und Datschen im Stadtgebiet von Erfurt eingebrochen. So haben sie unter anderem einen Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Leipziger Straße heimgesucht, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Dort haben sie ein hochwertiges E-Bike sowie ein Klapprad, Koffer und Werkzeuge gestohlen. Der Wert der Beute beläuft sich auf rund 7000 Euro.

In der Braunstraße haben Unbekannte aus einem Keller einen hochwertigen Fahrradanhänger im Wert von mehreren hundert Euro mitgehen lassen. Werkzeuge verschwanden aus einer Kellerbox im Borntalweg.

Auch im Alfred-Diester-Weg in Erfurt waren offenbar Diebe am Werk. Hier brachen sie in mehrere Keller ein und stahlen u.a. einen Besteckkasten, Küchenutensilien, Fahrradsattel und weitere Dinge des täglichen Bedarfs. Darüber hinaus wurde in Gartenlauben eingebrochen, so die Polizei.

Heimgesucht wurden zwei Datschen in der Kleingartenanlage „Dahlie“. Nach ersten Erkenntnissen entstand an einer Parzelle lediglich Sachschaden, aus der anderen Laube verschwanden etwas Geld, Deko und ein Radio. Bohrmaschinen und ein Schweißblock wurden aus einem Gartenhäuschen Am Nordpark gestohlen.

