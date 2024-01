Viele Kleinbrände, ein Dachstuhl in Flammen und ein Alarm aus dem Erfurter Dom

Erfurt Ein Mensch wird in der Silvesternacht bei einem Brand in Windischholzhausen verletzt. Rettungsdienste sind im Dauerstress

Ein Dachstuhlbrand in der Erfurter Märchensiedlung war der größte Feuerwehreinsatz in der Silvesternacht. Gegen 2.45 Uhr wurde die Feuerwehr dazu alarmiert. Bei ihrem Eintreffen brannten ein Carport, ein Auto und Teile des Dachstuhls.

„Die Feuerwehr konnte das Feuer durch einen umfassenden Löschangriff schnell unter Kontrolle bringen“, erklärte Feuerwehrsprecher Lars Angler „Die Feuerwehr konnte das Feuer durch einen umfassenden Löschangriff schnell unter Kontrolle bringen“, erklärte Feuerwehrsprecher Lars Angler Dachstuhlbrand im Erfurter Stadtteil Windischholzhausen. Foto: Sascha Fromm / Funke Foto Services

„Die Feuerwehr konnte das Feuer durch einen umfassenden Löschangriff schnell unter Kontrolle bringen“, erklärte Feuerwehrsprecher Lars Angler Der Brand wurde am Neujahrsmorgen gegen 2.40 Uhr gemeldet. Foto: Sascha Fromm / Funke Foto Services

„Die Feuerwehr konnte das Feuer durch einen umfassenden Löschangriff schnell unter Kontrolle bringen“, erklärte Feuerwehrsprecher Lars Angler Bei Eintreffen der Feuerwehr brannten ein Carport, ein Pkw und Teile des Dachstuhles. Foto: Sascha Fromm / Funke Foto Services

„Die Feuerwehr konnte das Feuer durch einen umfassenden Löschangriff schnell unter Kontrolle bringen“, erklärte Feuerwehrsprecher Lars Angler Die Feuerwehr konnte das Feuer durch einen umfassenden Löschangriff schnell unter Kontrolle bringen. Foto: Sascha Fromm / Funke Foto Services

„Die Feuerwehr konnte das Feuer durch einen umfassenden Löschangriff schnell unter Kontrolle bringen“, erklärte Feuerwehrsprecher Lars Angler Eine Person wurde bei dem Brand verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Foto: Sascha Fromm / Funke Foto Services

„Die Feuerwehr konnte das Feuer durch einen umfassenden Löschangriff schnell unter Kontrolle bringen“, erklärte Feuerwehrsprecher Lars Angler Laut Angaben der Feuerwehr kann das eingeschränkt bewohnt werden. Foto: Sascha Fromm / Funke Foto Services

„Die Feuerwehr konnte das Feuer durch einen umfassenden Löschangriff schnell unter Kontrolle bringen“, erklärte Feuerwehrsprecher Lars Angler Dachstuhlbrand im Erfurter Stadtteil Windischholzhausen. Foto: Sascha Fromm / Funke Foto Services

„Die Feuerwehr konnte das Feuer durch einen umfassenden Löschangriff schnell unter Kontrolle bringen“, erklärte Feuerwehrsprecher Lars Angler Im Einsatz waren 47 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr, Freiwilliger Feuerwehr und Rettungsdienst. Foto: Sascha Fromm / Funke Foto Services

„Die Feuerwehr konnte das Feuer durch einen umfassenden Löschangriff schnell unter Kontrolle bringen“, erklärte Feuerwehrsprecher Lars Angler Die Polizei hat die Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen Foto: Sascha Fromm / Funke Foto Services

„Die Feuerwehr konnte das Feuer durch einen umfassenden Löschangriff schnell unter Kontrolle bringen“, erklärte Feuerwehrsprecher Lars Angler Dachstuhlbrand im Erfurter Stadtteil Windischholzhausen. Foto: Sascha Fromm / Funke Foto Services

„Die Feuerwehr konnte das Feuer durch einen umfassenden Löschangriff schnell unter Kontrolle bringen“, erklärte Feuerwehrsprecher Lars Angler Dachstuhlbrand im Erfurter Stadtteil Windischholzhausen. Foto: Sascha Fromm / Funke Foto Services

„Die Feuerwehr konnte das Feuer durch einen umfassenden Löschangriff schnell unter Kontrolle bringen“, erklärte Feuerwehrsprecher Lars Angler Dachstuhlbrand im Erfurter Stadtteil Windischholzhausen. Foto: Sascha Fromm / Funke Foto Services

„Die Feuerwehr konnte das Feuer durch einen umfassenden Löschangriff schnell unter Kontrolle bringen“, erklärte Feuerwehrsprecher Lars Angler Dachstuhlbrand im Erfurter Stadtteil Windischholzhausen. Foto: Sascha Fromm / Funke Foto Services

„Die Feuerwehr konnte das Feuer durch einen umfassenden Löschangriff schnell unter Kontrolle bringen“, erklärte Feuerwehrsprecher Lars Angler Dachstuhlbrand im Erfurter Stadtteil Windischholzhausen. Foto: Sascha Fromm / Funke Foto Services

„Die Feuerwehr konnte das Feuer durch einen umfassenden Löschangriff schnell unter Kontrolle bringen“, erklärte Feuerwehrsprecher Lars Angler Dachstuhlbrand im Erfurter Stadtteil Windischholzhausen. Foto: Sascha Fromm / Funke Foto Services

„Die Feuerwehr konnte das Feuer durch einen umfassenden Löschangriff schnell unter Kontrolle bringen“, erklärte Feuerwehrsprecher Lars Angler Dachstuhlbrand im Erfurter Stadtteil Windischholzhausen. Foto: Sascha Fromm / Funke Foto Services

am Neujahrsmorgen zum nächtlichen Einsatz. Eine Person wurde bei dem Brand verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das Haus ist nur noch eingeschränkt bewohnbar, teilt die Feuerwehr mit, die mit 47 Einsatzkräften von Berufsfeuerwehr, freiwilliger Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz war. „Die Polizei hat die Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen“, so Angler.

Rauch, der in der Silvesternacht im Kreuzgang des Erfurter Doms gemeldet wurde, sorgte für einige Schreckmomente bei der Feuerwehr. Glücklicherweise wurde aber vor Ort kein Feuer festgestellt, wie Feuerwehrsprecher Lars Angler am Neujahrsmorgen mitteilte.

Der Brand in der Märchensiedlung wurde am Neujahrsmorgen gegen 2.40 Uhr gemeldet. Die Untersuchungen zur Brandursache hat die Polizei übernommen. Foto: Sascha Fromm / Funke Foto Services

Reichlich zu tun gab es für Feuerwehr und Rettungsdienst schon tagsüber am 31. Dezember aufgrund zahlreicher Kleinbrände. In der Silvesternacht musste sie 61 Mal zu Bränden ausrücken, 15 Mal wurde sie zur Hilfeleistung gerufen und 153 Mal kam der Rettungsdienst zum Einsatz. Zum Vergleich: Zum Jahreswechsel 22/23 wurde die Feuerwehr in der Landeshauptstadt 76 Mal zu Einsätzen gerufen, der Rettungsdienst hatte im Vorjahr 104 und damit dieses Jahr etwa ein Drittel mehr an Einsätzen.

Zwischen 18 Uhr am 31. Dezember und 6 Uhr am Neujahrsmorgen rückte die Feuerwehr zu insgesamt 35 Einsätzen aus, wie Feuerwehrsprecher Lars Angler bilanziert. Im Einsatz waren beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr. Ihr zur Seite standen in der Silvesternacht sieben freiwillige Feuerwehren.

Im besagten Zeitraum dieses Jahresendes war der Rettungsdienst 83 Mal im Einsatz. „Über Verletzungen durch Feuerwerkskörper ist nichts bekannt“, so Angler. Um die Fülle an Einsätzen zum Jahreswechsel überhaupt bewältigen zu können, hatte die Berufsfeuerwehr in der Silvesternacht einen zusätzlichen Rettungswagen in Dienst genommen. Insgesamt gab es 256 Notrufe in der Silvesternacht, weitere 128 waren Anrufe weniger dringlicher Natur. Die Kernzeit lag zwischen Mitternacht und 3 Uhr morgens mit 119 Notrufen, die in der Leitstelle eingingen. Damit nicht genug: Weil in der Leitstelle auch die Rettungsdiensteinsätze in Weimar und Sömmerda disponiert werden, kommen 23 Brände und 30 Rettungseinsätze in diesem Bereich hinzu, die es zu koordinierten galt.

Überreste des nächtlichen Feuerwerks in der Erfurter Innenstadt. Foto: Frank Karmeyer / Funke Medien Thüringen

Die Schäden durch Brände sind laut erster Bilanz und abgesehen vom Dachstuhlbrand in der Märchensiedlung überschaubar: 33 Kleinbrände vermeldet die Feuerwehr, darunter 12 Mülltonnenbrände. 16 Mal standen Bäume, Hecken oder Gras in Flammen. Vier Sperrmüllhaufen mussten gelöscht werden.

Feuerwehrsprecher Lars Angler hatte im Vorfeld per Videobotschaft auf der Internetseite der Stadt Erfurt Hinweise gegeben, worauf beim Böllern zu achten ist und welche Vorkehrungen zu Hause getroffen werden sollten, um Brandgefahr durch Raketen und Böller zu vermeiden. Aufgefordert hatte er auch, Feuerwerks- und Feierreste wie Flaschen und sonstige Dinge von den Straßen zu beräumen, damit seine Kollegen nicht bei ihren Einsätzen behindert werden. Bilanzieren, wie groß die Menge der Überreste ausgefallen ist, die die Stadtwirtschaft am Neujahrstag zu beseitigen hatte, will das Entsorgungsunternehmen am 2. Januar.