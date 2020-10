Die Polizei kontrollierte zahlreiche Radfahrer in der Innenstadt. Linksfahren stellt eine Gefahr dar

Viele Radfahrer zu flott in der Erfurter Fußgängerzone

Die Polizei verstärkt wie angekündigt ihre Kontrollen bei Fahrradfahrern. So waren die Beamten am Mittwoch in der Erfurter Innenstadt unterwegs.