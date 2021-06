Vier Corona-Neuinfektionen und ein Inzidenzwert unter 15 für Erfurt

Schnelltests auf Coronaviren werden beispielsweise in Altenheimen noch gebraucht. Für den Besuch der Bundesgartenschau in Erfurt sind sie nicht mehr nötig.

Erfurt Eine 7-Tage-Inzidenz unter 15, vier neue Infektionen und keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus meldet das Erfurter Gesundheitsamt am Dienstagmorgen.

Vier Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat das Gesundheitsamt in Erfurt am Dienstagmorgen registriert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 14,5 (Vortag 14,0). Es gibt in Erfurt aktuell 55 nachgewiesene Infektionen.

Insgesamt wurden seit Pandemiebeginn 8613 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl der als genesen geltenden Menschen liegt bei 8286. Unverändert zu Montag ist die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19: 272 Personen sind verstorben.