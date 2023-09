Vier Bestandsbäume in der Wilhelm-Busch-Straße wurden bei Bauarbeiten gefällt

Vier große Bäume weichen in Erfurt dem Straßenbau

Erfurt. Vier Bäume sind in der Erfurter Wilhelm-Busch-Straße gefällt worden. Wurzeln hoben den alten Gehweg an.

Kettensäge und Baggerschaufel rückten vier Bäumen in der Wilhelm-Busch-Straße am Montagmorgen im Rahmen der laufenden Bauarbeiten zu Leibe. Die Ämter der Stadt haben sich entschlossen, die vier Bestandsbäume in der Wilhelm-Busch-Straße zu fällen. Die Entscheidung fiel nach einem gründlichen Abwägungsprozess verschiedener Möglichkeiten, wie die Bäume vielleicht doch noch zu retten seien. Da die Wurzeln unmittelbar unter dem Gehwegpflaster liegen und der betroffene Straßenzug eng bebaut ist, wurde keine Option gefunden, um die Bäume zu erhalten. Das Bauvorhaben vor Ort umfasst den Bau einer barrierefreien Haltestelle sowie einen grundhaften Straßenausbau. Dazu gehören das Verlegen von Versorgungsleitungen sowie das Erneuern der Gehwege inklusive Beleuchtung.