Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vier Kilometer Karneval

Etwa 50.000 Zuschauer werden am Sonntag beim großen Festumzug in Thüringens Landeshauptstadt erwartet. Die Meteorologen sagen zwar nicht allzu bestes Wetter voraus, doch ein echter Narr lässt sich davon nicht abhalten – und so hoffen die Beteiligten auf viele Besucher an der Strecke. „Wir beobachten natürlich sehr genau die Wetterentwicklung und stehen im engen Kontakt mit den Behörden und dem Flughafen“, sagt Jens Christian Porsch. „Ab Windstärke 8 müssten wir den Umzug absagen.“ Gemeinsam mit Matthias Polten bildet er die Zugleitung, die beiden organisieren, wie all ihre Helfer drumherum, den Umzug ehrenamtlich. Wie viele Stunden sie investiert haben, können sie nicht sagen, aber es sind viele, sehr viele – ein Job, der in Karnevalshochburgen hauptamtlich in Vollzeit erledigt wird.

Um dem Wind zu trotzen, wird Matthias Polten am Sonntag jedes mitfahrende Fahrzeug begutachten. „Wir kontrollieren, ob die Aufbauten richtig befestigt sind.“ Zudem dürfen die Autos eine gewisse Höhe nicht überschreiten, schließlich fahren sie unter den Oberleitungen der Straßenbahn entlang. Diese sind zwar abgeschaltet, doch hängen bleiben sollten die Autos dennoch nicht.

Um ein Gespür für die Dimensionen des Umzugs zu bekommen, hier einige Zahlen:

Die Strecke ist vier Kilometer lang.

47 Teilnehmer beteiligen sich am Umzug mit 63 Fahrzeugen.

Circa 2500 Aktive laufen mit.

Reine Fahrzeit: Etwa zwei Stunden.

Einmal durch die Innenstadt - vom Domplatz zum Domplatz verläuft die Umzugsstrecke. Foto: Stadtverwaltung Erfurt

Im vergangenen Jahr war die Umzugsstrecke nur 2,3 Kilometer lang gewesen. Grund waren die enormen Kosten für das Aufstellen der Gitter an der Strecke. Diese sind zwar nicht gesunken, doch der Wunsch, wieder die Originalstrecke – vom Domplatz zum Domplatz – war bei vielen Karnevalisten groß. Ein großer Abschnitt der Strecke befindet sich am Juri-Gagarin-Ring, dort bedarf es kaum Gittern. „Wir konnten ein wenig optimieren gegenüber den letzten Jahren, also ein bisschen weniger Gitter aufstellen“, sagt Jens Christian Porsch. „Vom Anger bis zum Domplatz wird es enger in den Gassen der Altstadt, dort sind die Gitter zwingend notwendig.“

Um die Sicherheit zu erhöhen, werden außerdem an jedem Fahrzeugrad wieder Wagenengel laufen. Hunderte Ehrenamtliche der Vereine erfüllen diese Aufgabe.

Für die große allgemeine Sicherheit wird es, wie in den vergangenen Jahren, wieder Lkw-Sperren an neuralgischen Punkten geben. Zudem wird ein anderes System mit mobilen Sperren erstmals zum Einsatz kommen. Am Eingang Marktstraße - Domplatz stehen, wie auch beim Weihnachtsmarkt oder Krämerbrückenfest, Betonklötze zur Terrorabwehr. Die Polizei ist vor Ort, sie regelt den Verkehr und erfüllt Aufgaben wie die Verhinderung von Straftaten.

Die Kosten werden die des vergangenen Jahres übersteigen, 2019 waren etwa 70.000 Euro zu Buche geschlagen. Seitens der GEC hofft man auf die im Nachtragshaushalt enthaltenen 35.000 Euro. „Oberbürgermeister Andreas Bausewein spricht sich klar dafür aus, er wird für die Finanzierung votieren. Die 2500 Aktiven sollen nicht unter den äußeren politischen Umständen leiden“, sagt Rathaussprecher Daniel Baumbach auf Anfrage unserer Zeitung.

Beginn des großen Festumzuges: Sonntag, 23. Februar, 13 Uhr am Domplatz