Ein Autofahrer fuhr am Montag in Erfurt mit seinem Fahrzeug auf zwei wartende Autos auf (Symbolbild).

Vier Menschen bei Verkehrsunfall in Erfurt verletzt

Erfurt. Auf dem Weg zur Ostumfahrung fuhr ein junger Mann am Montag in Erfurt mit seinem Fahrzeug auf zwei stehende Autos auf. Vier Menschen wurden verletzt.

11.000 Euro Sachschaden und vier Verletzte sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag in Erfurt ereignet hat. Laut Polizei fuhr ein 19-jähriger Renault-Fahrer auf dem Weg zur Ostumfahrung in der Bunsenstraße auf zwei wartende Autos auf und schob sie aufeinander.

Bei dem Unfall wurden drei Frauen im Alter von 24 bis 44 Jahren sowie ein 19-Jähriger leicht verletzt. Zwei Personen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Ein Auto musste abgeschleppt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

