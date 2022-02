Vier Verletzte bei zwei Unfällen in Erfurt

Erfurt. Bei einem der beiden Unfälle entstand zudem ein Schaden von rund 25.000 Euro.

Autofahrer fährt gegen Pfeiler und Baum und verletzt sich

Ein 26-jähriger Nissan-Fahrer verursachte Montagmorgen einen Unfall im Erfurter Norden. Der Mann kam auf der Vollbrachtstraße in einer Kurve aufgrund von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Begrenzungspfeiler und einem Baum. Dabei verletzte sich der Mann leicht und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Sein Nissan musste abgeschleppt werden. Am Begrenzungspfeiler und am Baum entstand Schaden.

Unfall mit drei Verletzen und 25.000 Euro Schaden

Ein Vorfahrtsfehler führte in Erfurt Montagmorgen gegen 8.30 Uhr zu einem Unfall mit hohem Schaden. Ein 68-jähriger Opel-Fahrer wollte die Haarbergstraße aus Richtung der Straße Am Buchenberg in Richtung der Straße Am Urbicher Kreuz überqueren. Dabei missachtete der Mann ein Vorfahrtsschild und kollidierte mit einem auf der Hauptstraße fahrenden 69-jährigen Toyota-Fahrer. Bei dem Unfall wurden die beiden Fahrer und die 68-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers leicht verletzt. Die Fahrzeuge erlitten Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wurde auf 25.000 Euro geschätzt.