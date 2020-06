Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vier Zeitfenster für das „Heimspiel“ im Erfurter Kunsthaus

Es gibt wieder Gelegenheit mit der Künstlerin Cornelia Renz über die Ausstellung „Heimspiel“ im Kunsthaus ins Gespräch zu kommen: In kleinem Rahmen wird am Freitag, 19. Juni, zu einem „Artist Talk“ in die Galerie eingeladen. Vier Zeitfenster werden dazu geöffnet: um 14, 15.30, 17 und 18 Uhr. „Live 5:1“ ist die Künstlerbegegnung überschrieben, als Verweis auf die aktuell nur beschränkte Zugangsmöglichkeit.

Nur dort, wo Heimat fragwürdig geworden ist, kann sie überhaupt zum Gesprächsthema werden, heißt es zur Ausstellung. Und nur dort, wo die Antwort auf die Frage nicht schon feststeht, lässt sich ergebnisoffen diskutieren und experimentieren. Genau das tut Cornelia Renz in Heimspiel. Sie hat sich mit der israelischen, palästinensischen und deutschen Geschichte in Hinblick auf unterschiedliche Heimatbegriffe auseinandergesetzt, um nun ein neues Kapitel im zwischen Kunst, Erklärungs(un)bedürftigkeit und Heimat(losigkeit) aufzuschlagen. Entscheidend dafür ist die Technik der Collage, die prägend ist für Renz’ künstlerische Praxis, wie Jörg Scheller, Professor für Kunstgeschichte, in der Eröffnungsrede erklärt hat: „Das ursprünglich zweidimensionale Verfahren erweitert sie, kombiniert Found Footage, Ornamentformen und eigene Bilderfindungen, bezieht darüber hinaus aber auch die Arbeiten anderer Künstler in ihre Ausstellungen ein.“ Im Falle des Heimspiels im Kunsthaus handelt es sich um Videokunst von Raya Bruckenthal, Hanan Abu Hussein und Raafat Hattab.

Zu sehen ist die Ausstellung Heimspiel im Kunsthaus in der Michaelistraße 34 noch bis zum 24. Juni