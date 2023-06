Vierfach Punkrock zum Erfurter Brämer Krückenfest

Erfurt. Wenn in der Erfurter Altstadt das Krämerbrückenfest beginnt, starten vier Punkbands im Erfurter Bandhaus in den Abend. Brämer Krückenfest heißt das Spektakel.

Wenn Till Eulenspiegel am Freitag, 16. Juni, um 18 Uhr das Krämerbrückenfest eröffnet, startet zur gleichen Zeit das „Brämer Krückenfest“ des VEB Kultur im Erfurter Bandhaus. Spielen werden dort „Jughead’s Revenge“ aus den USA und „The Rumperts“, eine vierköpfige Punkband aus Wien. Dritte im Bunde der lauteren Musik an diesem Abend sind die Newcomer „Mudfight“ aus Oberösterreich. Außerdem: „Die Erfurter Skatepunkrasselbande Longest Line stürmen direkt aus dem Proberaum rüber ins VEB Kultur und holen uns wieselflink zurück in die 90er“, kündigen die Veranstalter an. Tickets für das Konzertereignis gibt es unter www.boombatzeentertainment.de/tickets