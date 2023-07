Vintage-Sofa-Ecke macht Anger Konkurrenz

Recycling muss kein aufwendiger technische Prozess sein. Manchmal muss man sich in Erfurt für eine Wiederverwendung einfach nur hinsetzen.

Sperrmüll ist so eine besondere Komponente im Leben. Auch dieser Stadt. Immer wieder fallen einem die Stapel am Straßenrand auf. Die meist schnell – die Stadtwirtschaft kennt die Adressen dieser angemeldeten Inseln – verschwinden.

Ungeachtet dessen ist mir das immer einen neugierigen Blick wert. Schlummert da nicht ein unerkannter Schatz? Oder was Brauchbares? Ich beispielsweise suchen einen kleineren Bilderrahmen. Möglichst leicht abgeranzt und golden. Muss ja kein Blattgold sein. Aber so etwas könnte man durchaus am Straßenrand erspähen. Ich weiß, ich weiß! Sie denken womöglich an die kleinen Trupps, die mit Lieferwagen da gar ein kleines Geschäft draus machen.

Auch vor der Redaktion gibt es gerade so eine Sperrmüll-Ansammlung. Oder besser gesagt Sofa-Ecke. Denn Hauptstück ist eine ausgediente Couch. Wirklich nicht mehr ansehnlich. Aber wohl gemütlich zum Sitzen. Sah ich doch gegen Mittag jetzt eine Frau, die ihr Fahrrad an den Bauzaun gestellt hat und hier ihr Picknick-Brot auspackte. Ruhiger als auf dem Anger ist es allemal.