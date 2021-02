Virtuelle Vorstellung der Erfurter Museen

Die städtischen Museen sind im Lockdown geschlossen, im Internet auf www.erfurt.de und den Social-Medien-Auftritten der Kulturdirektion können die Museen aber auch weiterhin besucht werden.

Hinter den Kulissen wurde die Zeit genutzt, um mehrere Filme zu drehen, die einen Einblick in die Häuser und Sonderausstellungen ermöglichen. Jeden Freitag wird eine neue Episode auf www.erfurt.de und in den anderen Kanälen veröffentlicht. Als nächstes steht eine Tour an, die durch das Museum für Thüringer Volkskunde führt. Die Filme sollen anregen, die Häuser – sobald es wieder möglich ist – vor Ort zu besuchen, um die vielfältigen Angebote auch wieder live zu erleben.