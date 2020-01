Verschwundene E-Scooter: Voi stellt Bedingungen für Roller-Rückkehr nach Erfurt

Die Rückkehr seiner Miet-E-Scooter nach Erfurt knüpft der Verleiher Voi an Bedingungen. „Wir möchten gerne zeitnah aus dem Winterschlaf zurückkehren, allerdings sind wir aktuell in sehr intensiven Gesprächen mit der Stadt über die Rahmenbedingungen unserer Rückkehr, um in Erfurt ein optimales Angebot für unsere Nutzer zu bieten“, sagt Claus Unterkircher, Generalmanager für Deutschland.

Zugleich bestätigte er, dass die Flotte am 23. Dezember stillgelegt wurde. „Wir haben diese Maßnahme getroffen um über die Feiertage, besonders Silvester, die Gefahr von Trunkenheitsfahrten sowie aber auch Vandalismus durch Knallkörper an unseren E-Scootern zu vermeiden“, sagte Unterkircher.

Die Roller waren unangekündigt aus dem Stadtbild verschwunden. Seit der Inbetriebnahme am 6. Juli hatte Voi nach Unternehmensangaben 50.000 Nutzer registriert.

Das bei einem Besuch unserer Zeitung am Mittwoch verschlossene Lager in Gispersleben, in dem auch die Endmontage stattfindet, sei „zum aktuellen Zeitpunkt weiter in Betrieb“, sagt der Manager. „Wir beschäftigen eines der größten Teams in Deutschland und konnten in den letzten Monaten Synergien zwischen Produktion und Betrieb gut nutzen“, so Unterkircher.

Lesen Sie auch:

Das Rätsel der verschwundenen Elektro-Roller von Erfurt

E-Scooter: Sorgt der Winter für das Aus einiger Verleiher?

E-Scooter beschäftigen Erfurter Behörden zu oft - Jena und Gera beim Thema zögerlich

Schweden machen Erfurt zur Hauptstadt von „Voischland“