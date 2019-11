Volle Kasse, aber obdachlos

Lachen oder weinen? Oder vielleicht beides? Beim Erfurter Jazzclub weiß man in diesen Tagen nicht so recht, welcher Seite dieser beiden Extreme man sich zuwenden soll. Gestern Abend zumindest war gute Laune angesagt. Die Jazzenthusiasten der Landeshauptstadt durften sich in der Bundeshauptstadt feiern lassen. Bei der Verleihung des Preises Applaus 2018 für „kulturell herausragende Livemusikprogramme“. Die Initiative Musik zeichnet damit alljährlich „Engagement und Herzblut“ bei Programmmachern in Deutschland in drei Kategorien aus. Dieses Jahr wurden 107 Preisträger ausgezeichnet. Der Jazzclub Erfurt war einer von ihnen in der Kategorie III. Bedingung: mindestens zehn Konzerte in 2018. Kein Problem für die Leute um Jazzclub-Chef Stephan Knoll. Sie kamen auf 51. Und heimsten dafür ein Preisgeld von 7500 Euro ein, um die weitere Arbeit zu fördern. Wo aber die Applaus-Urkunde aufhängen? „Keine Ahnung“, sagt Knoll. Die Jazzer haben exakt noch 18 Tage Zeit, um im Gildehaus das durch die Handwerkskammer nach 20 Jahren wegen Eigenbedarfs gekündigte Kellergewölbe zu räumen. Man hat hinter dem Gildehaus eine Unterstellmöglichkeit für das Interieur zugewiesen bekommen. Aber am 31. März 2020 muss auch die wieder beräumt werden.

Der Jazzclub hatte nach langer Suche mit der ehemaligen Museumsgaststätte am Juri-Gagarin-Ring geliebäugelt (wir berichteten). Das erste Angebot seitens des Liegenschaftsamtes war völlig inakzeptabel. Wie soll man bei vier Wochenenden im Monat mit vier Veranstaltungen über 1500 Euro Miete einspielen? Utopisch. Auf ein neues, realistisches Angebot warten Knoll & Co. bis heute. Aktuell sei alles unklar, heißt es. Da kam als kleiner Stimmungsaufheller der Applaus-Preis gerade recht. „Das Preisgeld könnten wir gut anlegen in der Museumsgaststätte, um dort eine professionelle Bühne mit Licht- und Tontechnik einzubauen“, sagt Knoll. Einen akzeptablen Mietzins vorausgesetzt. Die Stadt prüfe auch, ob man dem Jazzclub eventuell einen Mietkostenzuschuss zukommen lassen könnte. „Wenn das Geld dafür dem Kulturetat entzogen wird, wollen wir das nicht. Das wäre kontraproduktiv für die Kulturszene der Stadt“, sagt Knoll. Die 90 Jazzclubmitglieder, von denen etwa 20 zum harten Kern der Macher zählen, hatten wegen der hohen deutschlandweiten Bewerberzahl so richtig nicht mit einer Berücksichtigung gerechnet, als sie sich für den Applaus beworben hatten. Umso größer war dann die Freude, als im Oktober eine Mail im Postfach lag, dass man mit gewonnen hatte. Es zeigt, dass man die Arbeit der Erfurter Ehrenamtler, die die Gäste meist nicht sehen, zu würdigen und zu wertschätzen weiß. „Nun ist Geld in der Kasse, aber wir sind obdachlos, kurios.“ Stefan Knoll sagt es mit süßsaurem Lächeln. Dennoch gehen die Lichter nicht ganz aus, sollte Plan A mit der Museumsgaststätte an den städtischen Geldforderungen scheitern. Denn es existiert ein Plan B. Soll heißen: Wanderschaft als Gast. Durch die Spielstätten der dem Jazzclub freundlich gewogenen Kooperationspartner, die da Café Nerly, Engelsburg, Presseklub, Kulturquartier, Ilvers, vielleicht auch Kontor heißen. Allerdings gibt es da ein Problem. So lange keine Klarheit herrscht, wie es nun weitergeht, werden die Jazzer einen Teufel tun und Bands buchen. Das ist zu unsicher und diese Unsicherheit nervt gewaltig. Sollte man sich allerdings irgendwann auf Plan B festlegen, müsste die Stadt doch um Geld in Form einer Projektförderung gebeten werden. Denn dann bricht, weil keine eigene Spielstätte existiert, das Sponsoring durch die Köstritzer-Brauerei weg. Und diese Mindereinnahmen sind schon gar nicht zu kompensieren. „Vertrackte Situation“, sagt Stefan Knoll. Dennoch habe man es sich nicht nehmen lassen, ein letztes Konzert vor der Obdachlosigkeit zu veranstalten. Am 20. Dezember kommt um 20 Uhr das Joscho Stephan-Quartett mit dem weihnachtlich geprägten Programm „Gipsy meets Christmas“ in die Thomaskirche. Karten gibt es im Ticketshop in der Meyfartstraße 19.