Des einen Freud, des anderen Leid. Alexander Reintjes, der Chef des Amtes für Tiefbau und Verkehr, schaut einigermaßen zufrieden drein, wenn er sich die Karte anschaut, die aktuell 20 große Baustellen im Erfurter Stadtgebiet – die wenigsten davon allerdings stadteigene – ausweist. Die aber ihrerseits so manchen Kraftfahrer zum Verzweifeln bringen.

Die Zufriedenheit des Amtsleiters hat einen monetären Hintergrund. Erfurt hat im Zuge der Bundesgartenschau (Buga) derart viel an Fördermitteln bekommen, dass damit Projekte möglich wurden, die sonst wohl nie in Angriff genommen worden wären. Reintjes zählt einige Beispiele auf: der Petersberg wäre ohne jede Entwicklung so geblieben, wie man ihn kannte, ebenso die Geraaue. Das Großprojekt Karlstraße hätte ebenso wie die Auenstraße keine Chance gehabt. Und der Messeparkplatz wäre nie gebaut worden.

98 Millionen Euro für dieses Jahr, davon 37 Millionen ohne die Buga-Gelder, nochmals 48 im nächsten. Das sind Größenordnungen, mit denen sich gut arbeiten lässt. Seit 2014 hat sich in Erfurt im Sektor von Reintjes Amt die Bautätigkeit verdreifacht. So viel Geld war nie. Grund: die bis zum Frühjahr gute wirtschaftliche Lage. „Da konnte auch vieles ohne Fördermittel gebaut werden“, sagt der Amtsleiter, der so einen Segen in seinen sechs Amtsjahren noch nicht erlebt hatte. Der Segen, das sind die Buga-Förderung, Efre-Mittel, Tourismusförderung. Fördertöpfe, die jeder gern anzapft. Dann kam Corona. „Wir haben unseren Haushaltsplan dennoch nach unseren Bedürfnissen fortgeschrieben. Und die sind hoch. Tendenz steigend“, sagt Reintjes. Wohlwissend, das derzeit völlig offen ist, was davon überhaupt realisierbar sein wird.

Er vermutet, dass die Corona-Folgen nicht nur sein Ressort spätestens 2022 mit voller Wucht treffen wird. Soll heißen: kein oder nur wenig Geld für Straßenbau. Es sei denn, der Bund hilft den Kommunen aus der Patsche.

Und so wird gebaut, so lange es noch geht und durchfinanziert ist. Die Baustellen, die aktuell das größte Nervpotential haben, bekamen am Mittwoch Zuwachs – die Straße des Friedens ist bis zum 6. November dicht. Das Wohnungsbauprojekt der Sparkasse an der Karthäusermühle wird an die Medien angeschlossen.

146 Millionen Euro für 2-Jahresetat – die Buga macht’s möglich

Dafür ist seit dieser Woche die Durchfahrt von der Martin-Andersen-Nexö-Straße in die Arnstädter Straße wieder geöffnet. Das Stück Arnstädter Straße bis Schützenplatz hat hingegen das Zeug zur Langzeitstudie für genervte Autofahrer. Es soll erst am Jahresende fertig sein. Grund für die Dauerbaustelle ist der Anschluss des künftigen Wohnungsbaugebietes auf dem ehemaligen Lingel-Areal.

Bis Ende November ist auch der Benediktsplatz fertiggestellt, zeigt sich Reintjes optimistisch. Was aber auf den neuen P&R-Großparkplatz an der Messe nicht zutrifft. Dort habe man zu schnell gebaut und nun sei die Teilezulieferung für die Lichtmasten ins Stocken geraten. Verzögerung auch beim Bastionskronenpfad am Lauentor. Da werde man die Einbahnstraßenregelung mindestens noch bis Anfang April – im schlimmsten Falle bis zum Buga-Beginn – hinnehmen müssen. Die aufgetretenen Verzögerungen seien nicht aufzuholen.

Ebenfalls neu seit gestern: die Seebachstraße, bei den Erfurtern auch bekannt unter Panzerstraße. Sie wird voll gesperrt. Der Hang war abgerutscht und muss nun aufwändig gesichert werden. Baufertigstellung: 30. Juni 2021. Die besonders nervige Teilsperrung des Binderslebener Knies wegen der Fahrbahndeckensanierung im Gleisbereich soll zum Glück heute aufgehoben werden. Diese Baumaßnahme hatte aktuell die größten Umwege und Zeitverlust mit sich gebracht. Dicht ist auch die Magdeburger Allee zwischen Ilversgehofener Platz und Wendenstraße. Hier zwingt der Bau einer Evag-Haltestelle zur Umleitung über die Eislebener Straße und Friedrich-Engels-Straße. Seit Mittwoch ebenfalls nicht befahrbar: die Warschauer Straße in Richtung Nordhäuser Straße bis eine Woche vor Weihnachten. Grund: Ein Trinkwasserkanal wird verlegt, ebenso ein Rad- und Fußweg. Und der Brückenneubau in der parallel gelegenen Riethstraße wird sich ebenfalls ziehen. Bis Jahresbeginn. Weshalb? Reintjes zuckt mit den Schultern. „Sollte eigentlich im Oktober fertig sein“, sagt er bedauernd.

2022 wird es dann aber ruhiger – kein Geld mehr da dank Corona

Eine Straßenerneuerung wird trotz massiver Verkehrseinschränkungen wahrscheinlich für zufriedene Gesichter sorgen. In Vieselbach. Die Erfurter Allee wird endlich zwischen der Heinrich-Sorge-Straße und dem Bahnübergang saniert. Seit 15 Jahren wurde darüber geredet, nun geht’s los. Allerdings dauert es. Bis Mitte 2021.

Alexander Reintjes hat noch einen kurzen Ausblick auf das nächste Jahr parat. Das Die „Ikea-Kreuzung“ wird ausgebaut. Autos, die von der A 71 kommen, müssen dann während der Bauphase wohl oder übel den Umweg über die Binderslebener Landstraße in Kauf nehmen oder gleich zum Kreuz Gispersleben weiterfahren. „Das wird eine Punktlandung zur Buga“, sagt Reinjes. Und fügt an: „Danach verziehen wir uns in die Ortsteile“. Und 2022 wird es dann, wie von ihm prophezeit, wahrscheinlich ganz ruhig.