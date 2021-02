Erfurt. Ein Wechselunterricht ist in Erfurter Schulen nicht vorgesehen, weil die Notbetreuung dann nicht möglich wäre.

Volle Klassenräume in Erfurt: Präsenzunterricht beginnt am Montag

Bleibt es bei den aktuellen Plänen, beginnt am Montag der Präsenzunterricht in Grundschulen und Förderschulzentren. Abschlussklassen sind ebenso in den Schulen wie Kinder der Notbetreuung der Klassen 5 und 6. Rechnet man zusammen, kommt man auf etwa 10.000 Schüler, 40 Prozent der gesamten Erfurter Schülerschaft. Alle Entwicklungen im Corona-Live-Blog