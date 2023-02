Volle Mülltonnen am Dienstag: Heute streikt Erfurts Müllabfuhr

Erfurt. Die Mülltonnen bleiben stehen, der Sperrmüll wird nicht abgeholt, die Wertstoffhöfe bleiben zu. Wie es danach weitergeht, verraten die Erfurter Stadtwerke hier.

Die Mülltonnen werden am Dienstag im ganzen Stadtgebiet stehenbleiben. Die Müllabfuhr streikt. Das teilten die Stadtwerke Erfurt am Montag mit. Demnach hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi für diesen Tag zu einem Warnstreik aufgerufen. Das bedeutet, dass Mülltonnen nicht geleert, Sperrmüll nicht abgeholt wird und die Wertstoffhöfe geschlossen haben.

Betroffen sind sämtliche Abfallarten. Weder Hausmüll, noch Biomüll, Papier oder die Gelben Tonnen werden diesen Dienstag geleert. Dass die Entsorgung dann am Mittwoch nachgeholt wird, sei nicht leistbar, stellt eine Stadtwerke-Sprecherin auf Nachfrage klar. Die jeweiligen Tonnen sollen dann zum nächsten regulären Termin geleert werden. Dabei sollen ausnahmsweise auch Abfälle mitgenommen werden, die neben den Tonnen stehen. Üblicherweise werden Müllsäcke, die nicht in der Tonne liegen, konsequent ignoriert.

Auch der Containerdienst, die Leerung öffentlicher Papierkörbe und die Sperrmüll-Abholung finden am Dienstag nicht statt. Vereinbarte Termine für Sperrmüll und die Aufstellung beziehungsweise Abholung von Containern würden im Lauf der Woche nachgeholt.

Außerdem hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft zu Warnstreiks in kommunalen Kindergärten in Erfurt am heutigen Dienstag aufgerufen. Damit will sie ihren Forderungen in den Tarifverhandlungen für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes Nachdruck verleihen.

