Früh am Morgen fährt langsam ein Autokorso auf dem Juri-Gagarin-Ring. Die Fahrer der Autos streiken – sie gehören zur Gewerkschaft Verdi.

Nach dem Streik der Evag sind nun am Donnerstag und Freitag die Mitarbeiter der Stadtwerke und der Thüringer Umwelt Service GmbH in Erfurt auf die Straße gegangen, um ihre Ziele zu erreichen. Die Forderungen der Streikenden lauten unter anderem: eine Erhöhung der Entgelte und die Tarifierung der Ausbildungsbedingungen der Studierenden.

Zusammen mit den Demonstranten des Kommunalservice Weimar schlossen sich am ersten Tag des Streiks 180 Angestellte der Aktion an, so Jörg Förster vom Verdi Landesverband in Leipzig.

„Drei Viertel unserer Belegschaft nimmt an dem Streik teil“, sagt Pressesprecher Ivo Dierbach von den Erfurter Stadtwerken. Durch die Arbeitsniederlegung waren die Mülltonnen und Papierkörbe in Erfurt am Donnerstag nicht geleert worden und auch am Freitag sollte sich dies nicht ändern. „Das werden wir aber nächste Woche wieder aufholen“, erklärt Dierbach. „Die Tonnen, die nicht geleert worden sind, können am Montag ab 6 Uhr an die Straße gestellt werden“. Problematisch sei nur die ausbleibende Entsorgung des Grünabfalls. Dies Container würden bereitstehen, wohl aber am Freitag „übervoll sein“, so Dierbach.

Um wieder in den gewohnten Rhythmus zu kommen und die Arbeit wieder aufzuholen, könne Mehrarbeit für die Angestellten der Stadtwerke nicht ausgeschlossen werden, sagt Dierbach.

Trotz voller Tonnen hätten viele Erfurter Bürger mit Verständnis auf den Streik der Mitarbeiter der Entsorgungsfirmen reagiert. „Es sei deutlich ruhiger, als beim Streik der Evag am Dienstag“, so Pressesprecher Dierbach.