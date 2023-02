Durch Missachtung der Vorfahrtsregeln kam es am Mittwochvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall in der Erfurter Alfred-Hess-Straße Kreuzung Hochheimer Straße.

Erfurt. Zeitweise Vollsperrung in der Alfred-Hess-Straße in Erfurt.

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen kam es am Mittwochvormittag in der Alfred-Hess-Straße in Erfurt. Durch die Missachtung der Vorfahrt an der Kreuzung Hochheimer Straße kollidierten zwei Pkw. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Die Alfred-Hess-Straße musste durch die Polizei zeitweise voll gesperrt werden.