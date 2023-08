In der Gubener Straße kommt es zu einer Straßensperrung.

Vollsperrung in Erfurter Ortsteil

Erfurt. Weil eine Kita mit Strom versorgt werden muss, werden zwei Straßen in Erfurt gesperrt. Welche Umleitungen es geben wird und wie der ÖPNV in der Zeit geregelt wird.

In Folge der Verlegung der Stromversorgung zur Kita Bussi Bär erfolgt in der Zeit vom 14. bis zum 18. August eine Vollsperrung im Baubereich zwischen Gubener Straße und Malchiner Straße. Von Viti nach Kiliani erfolgt eine Umleitung über die Kyritzer Straße. Wie die Gisperslebener Ortsteilbürgermeisterin Anita Pietsch mitteilt, bleibt der Busverkehr bestehen und eine Ersatzhaltestelle wird in der Akazienallee eingerichtet.