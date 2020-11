Vom Jagen und Sammeln

Auf den Schokoladenriegeln von Rotstern waren es Oldtimer, in der Schlagersüßtafel waren Tieren unserer Heimat versteckt und im Intershop gab’s Kaugummis mit Fix & Foxy-Bildchen. Und wir wollten sie alle haben, haben als Kinder das durch das Altpapier-Sammeln verdiente Geld sofort wieder in Süßkram investiert. Schon immer hat es der Handel verstanden, den Sammeltrieb des Menschen auszunutzen. Zwei dicke Alben mit Fotos der Zeppelin-Weltreisen zeugen in meinem Bücherregal davon, dass dieses Prinzip schon sehr lange funktioniert. Pro Zigarrenschachtel gab es ein Motiv dazu -- mein Großvater muss ständig am Dampfen gewesen sein, wegen der Sammel-Leidenschaft.

Heute vermisse ich diesen Konsum-Anreiz. Auch die Möglichkeit des Payback-Punkte-Sammelns kann ihn irgendwie nicht ersetzen. Es fehlt einfach die Exklusivität der gejagten Beute und die Kreativität. Es fehlt die Jagd. Lange Zeit waren die Cola-Büchsen mit den verschiedenen Motiven mein bevorzugtes Jagdrevier. Kistenweise stapeln sie sich auf dem Boden – Bundesliga, Rockstars, Weihnachtsmotive. Seit es die nicht mehr gibt, bin ich auf der Suche nach Alternativen. Damit das Einkaufen wenigstens etwas an Spannung verspricht, habe ich mich jetzt auf Rezepte auf Soßenpulvern konzentriert. Habe schon fünfzehn Stück , jetzt geht es an die Soßen, die nicht zu meinen Favoriten gehören… Und danach? Ich schätze, dass ich dann auch in mir bisher fremden Regalreihen unterwegs bin – wenn es da irgendetwas zum Sammeln gibt!