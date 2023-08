Vom Miniaturgarten bis zum Blumenschiff: Engagement der Erfurter Egapark-Freunde bleibt ungebrochen

Erfurt. Vier Projekte werden in Erfurt von den Egapark-Freunden mit Engagement betreut. Grund genug, dies mit einem Sommerfest zu feiern.

Rund 160 Egapark-Freunde haben am Donnerstag ihr Sommerfest im Egapark gefeiert. Ehe aber zum Programmpunkt „Musik und Miteinander“ gewechselt wurde, stand die Mitgliederversammlung an der Parkbühne mit der Wahl eines neuen Vorstands an. Der alte ist der neue: Dietrich Hagemann, seit 2012 bereits Vorsitzender, wurde wieder in dieses Amt gewählt.

Zusammen trafen aber nicht nur Vereinsmitglieder, sondern auch Gäste aus den Reihen der Firmenmitglieder sowie andere enge Partner, die sich ebenso wie der Verein dem Thema Landschaftspflege in Gärten und Parks widmen. Dietrich Hagemann nutzte die Gelegenheit, sowohl über vergangene Projekte und Aktivitäten als auch über künftige Vorhaben zu berichten.

Arbeitseinsätze erfreuen sich hoher Beteiligung

In enger Kooperation mit dem Egapark betreuen Mitglieder des Fördervereins mittlerweile vier Projekte, wie Hagemann berichten konnte. So finden im Miniaturgarten und auf einer Terrasse des Karl-Foerster-Gartens regelmäßig und mit ausgesprochen hoher Beteiligung Arbeitseinsätze statt, so der alte und neue Vorsitzende des Vereins.

Die Blumenschiffe an der Schlösserbrücke werden von Mitgliedern des Vereins in Zusammenarbeit mit Egapark-Mitarbeitern gepflegt. Neu hinzu gekommen ist die Pflanzung von fünf Bienenbäumen, die dank der Unterstützung der Sparkasse Mittelthüringen möglich wurde. Trotz der corona-bedingten Einschränkungen in den vergangenen Jahren sei das Vereinsleben nicht zu kurz gekommen. Außer zu Neujahrsempfängen und Sommerfesten trafen sich die Mitglieder zu Führungen im Egapark und im Gartenbaumuseum, zu Spaziergängen durch den Skulpturengarten, zu Berichten über Gartenreisen, lauschten Referaten „Über die Literatur durch die Jahreszeiten“ und anderes mehr.

Kathrin Weiß, Geschäftsführerin des Egaparks, war folglich voll des Lobes für die Vereinstätigkeit der Egapark-Freunde und bedankte sich für all die Unterstützung, die die Mitglieder ehrenamtlich leisten. Beispielsweise bei der Parkpflege und den Arbeitseinsätzen oder bei der Betreuung der Ausstellung „Florales zur Weihnachtszeit“ oder bei der Empfehlung, Baumpatenschaften abzuschließen und den Egapark auf diese Weise zu entlasten.

Hagemann sagt: „Die Aufgaben werden nicht weniger – die Bereitschaft der Mitglieder des Vereins Egapark-Freunde, bei der Bewältigung zu helfen, ist ungebrochen.“ Dank der stabil gehaltenen Anzahl an Mitgliedern und der Vielzahl von zu erwartenden Aufgaben sieht er als Vorstand des Fördervereins positiv in die Zukunft.

Mitgliederzahl ist über die Jahre konstant hoch geblieben

Andi Kunte lieferte am Donnerstag als One-Man-Band die musikalische Unterhaltung. Egapark-Gärtner Horst Schöne informierte zu Pflanzen und Blumen sowie den anstehenden Busreisen.

Der Verein der Egapark-Freunde zählt aktuell 560 Mitglieder. „Wir halten die Zahl stabil, darauf sind wir besonders stolz“, sagt der Vereinsvorsitzende Dietrich Hagemann. Offenbar fühlten sich die Mitglieder im Verein wohl, die Zahl sei trotz Corona konstant geblieben.