Vom Paradies auf Erden

Beim Genussabend am Montag, 30. August, im Erfurter Augustinerkloster geht es auch um den Klostergarten.

Erfurt. Wer die Wichtigkeit des Gartens nicht versteht, soll in die Wüste reisen. Das steht für den Erfurter Pfarrer Andreas Fincke fest.

Gärten spielen in der Bibel eine besondere Rolle. Noch bevor die Schöpfung vollendet ist, so ist dort zu lesen, greift Gott selbst zu Hacke und Spaten. Wie jetzt – gab es nichts Wichtigeres zu tun? Diese Frage steht im Mittelpunkt des nächsten Abends der Reihe „Geistige und leibliche Genüsse im Augustinerkloster“. Er findet statt am Montag, 30. August, 19 Uhr.

Zum Vortrag von Pfarrer Andreas Fincke wird Leckeres auf dem Garten serviert, zubereitet in der Küche des Klosters. Interessenten werden gebeten, sich anzumelden unter info@augustinerkloster.de oder unter Telefon: 0361/ 57 660-0. Der Kostenbeitrag samt Speisen und einem Getränk beträgt 15 Euro. Für Andreas Fincke steht fest: Wer die Wichtigkeit des Gartens nicht versteht, soll in die Wüste reisen. Die enorme Bedeutung, die der Garten schon auf den ersten Seiten der Heiligen Schrift hat, kann nachvollziehen, wer die Gluthitze von Israels Wüsten kennt. „Die Wüste ist der Ort der Verzweiflung und der Versuchung. Im Garten jedoch findet man einen kühlen Kopf, Ruhe, Besinnung und gute Gespräche“, sagt er. Darüber erzählt er beim Genussabend im Ev. Augustinerkloster.