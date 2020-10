Vom Umgang mit „unwertem“ Leben

„Wie konnte es so weit kommen?“ ist eine Frage, die bei vielen Themen um die Verbrechen des Nationalsozialismus aufkommt. Vor allem Gewalt, Misshandlung und Mord an Juden, Sinti und Roma stehen häufig in der Betrachtung. Weniger im Vordergrund, aber ebenso sensibel zu behandeln sind die Taten, die sich gegen Menschen mit geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen richteten und unter dem Begriff der „Euthanasie“ zusammengefasst wurden.

Auf engagierte Weise setzt sich die Ausstellung „Wohin bringt ihr uns?“ im Erinnerungsort Topf & Söhne mit der Geschichte der Ermordung der Menschen auseinander, die in den 1930er- und 1940er- Jahren als „lebensunwertes Leben“ eingestuft wurden. Auf 14 Schautafeln wird der Verlauf der Geschehnisse von seinen Wurzeln im frühen 20. Jahrhundert bis hin zur Aufarbeitung durch Angehörige in den 1980er-Jahren aufbereitet.

Lisa Caspari, die neben Kuratorin Annegret Schüle maßgeblich für die Konzeption und Umsetzung der Ausstellung verantwortlich ist, hat den Verlauf der Euthanasie-Verbrechen chronologisch und thematisch gegliedert. „Interessant ist, dass die sogenannte ‚Rassenhygiene‘ keine Erfindung des Nationalsozialismus ist“, wie die Historikerin und wissenschaftliche Volontärin im Erinnerungsort, erklärt.

„Geprägt wurde die Ideologie vom Sozialdarwinismus, der vor allem in England präsent war und schon in der Zeit der Weimarer Republik auch in Deutschland zu einem Leitbild wurde“. Im Fortlauf der mit Propagandabildern illustrierten Schaubilder wird neben den sorgsam in Bundes- , Landes- , und Stadtarchiven recherchierten Informationstexten mit verschiedenen Zitaten ehemaliger Klinikmitarbeiter, Entscheidungsträgern aus der Politik und Angehörigen von Opfern der NS-Verbrechen gearbeitet.

Auch Erfurter Lebensläufe werden illustriert

„Die Verschleppung von Menschen, die als ‚schwachsinnig‘, manisch-depressiv oder anderweitig beeinträchtigt eingestuft wurden, begann zuerst in den besetzten Gebieten. Zu dieser Gruppe zählten unter anderem auch Taube oder Blinde“, wie Caspari erklärt. Was heute unvorstellbar und erschreckend klingt, war 1940 schreckliche Realität. Kurze Zeit später wurden die sogenannten Tötungsanstalten mit der „Aktion T4“ auch im deutschen Raum etabliert.

„Über die gesamte Zeit gab es insgesamt sechs solcher Anstalten. Die Patienten wurden meistens direkt aus den Heimen und Kliniken an diese Orte gebracht und direkt nach ihrer Ankunft erschossen, vergast oder sogar ausgehungert. Den Angehörigen der Opfer wurde zumeist gesagt, dass die Todesursache eine Hirnhautentzündung gewesen wäre und auch der Todeszeitpunkt wurde auf der Sterbeurkunde gefälscht. Das macht es dann auch den Hinterbliebenen schwer, die Geschichte ihrer Angehörigen nachzuverfolgen“, wie Caspari erläutert.

Wie in der Zeit nach 1945 mit der Euthanasie-Geschichte Deutschlands umgegangen wurde, ist ebenfalls Teil des gesamtheitlichen Blicks, den die Schau auf die Verbrechen an Menschen mit psychischen Störungen, Handicap oder anderen Auffälligkeiten, die dem NS-Staat nicht gefielen, wirft. Auf zwei Säulen, die im Raum des Erinnerungsorts stehen, werden explizit auch Erfurter Biografien aufgezeigt, die in verschiedenen Bezügen zur Euthanasie stehen. Darunter beispielsweise auch der Jugendliche Willi, der bereits im Alter von 5 Jahren wegen auffälligem Verhalten in eine Psychiatrie eingewiesen und im Alter von 16 Jahren ermordet wurde. Oder ein Erfurter Arzt, der als Täter der Medizinverbrechen ausgewiesen wird.

Die Ausstellung entstand unter anderem in Förderung und Kooperation der Thüringer Staatskanzlei, dem Verein Lebenshilfe und der Initiative Barrierefrei erinnern Thüringen. Neben den regulären öffentlichen Führungen soll es auch Termine in Leichter Sprache geben.

Erinnerungsort Topf & Söhne: Sonderausstellung „Wohin bringt ihr uns?“ – „Euthanasie“-Verbrechen im Nationalsozialismus, vom 31. Oktober 2020 bis 30. Mai 2021Führungen für jeweils fünf Personen; Anmeldung per Mail an fsj.topfundsoehne@erfurt.de oder telefonisch unter 0361/655 16 83 erforderlich.