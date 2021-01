Anja auf Achse in Erfurt: Vom Zug ins Schloss

Wann waren Sie das letzte Mal im Schloss Molsdorf? Flanierten durch den Barockgarten, sahen sich die Gemächer des Grafen Gustav Adolf von Gotter an? Wenn Sie nun ins Grübeln geraten, geht es Ihnen wahrscheinlich wie den meisten. Ich wage die These, dass ein beträchtlicher Teil der Erfurter noch nie dort draußen war, dafür aber in fernen Ländern. . .