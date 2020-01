Erfurt. 25 Außenstandorte hat die Bundesgartenschau 2021 thüringenweit und in Sangerhausen. Auch sie bereiten sich auf das große Ereignis in Erfurt vor.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Von Erfurt aus Zeitreise durch Gartenparks starten

Während in Erfurt an verschiedenen Ecken fleißig gebuddelt und vieles gebaut wird, was sich bis zur Bundesgartenschau (Buga) 2021 in Erfurt noch ordentlich mausern soll, gibt es an den 25 ernannten Außenstandorten nicht so große bauliche Veränderungen. Die Gärten und Parks sind auf alle Fälle auch jetzt schon einen Ausflug oder eine Reise wert.

Die Idee mit den Außenstandorten wurde schon vor Jahren geboren. „Im Grunde handelt es sich um ein Marketing-Netzwerk, das Parks und Gartenanlagen auch außerhalb von Erfurt vom Schwung der Buga profitieren lässt“, sagt Katrin Weißkopf, die bei der Buga gGmbH den Bereich Marketing/Vertrieb/Besucherservice leitet. Die Residenzstadt Gotha mit der Herzoglichen Orangerie präsentiert ihr fürstliches Erbe der Gartenkunst ebenfalls als Außenstandort der Buga. Foto: Sebastian Pohl Zur Grünen Woche Mitte Januar in Berlin soll eine druckfrische Broschüre vorliegen, als Übersicht und Werbung für die 25 Gärten und Anlagen. „Wir werden in diesem Jahr mit einem eigenen Buga-Stand auf der Messe vertreten sein“, informiert Katrin Weißkopf. Sie war dabei, als die Anlagen im Vorfeld bereist wurden: „Das waren sehr schöne Tage und wir haben viel gelernt“, betont sie. Der Gedanke, der alle Orte miteinander verbindet: Eine Zeitreise durch die Gartenparks in Thüringen wird mit den 25 Außenstandorten möglich. Sie bringen Vielfalt ins Angebot, bekommen aber keine eigenen finanziellen Buga-Mittel. Am weitesten entfernt von der Landeshauptstadt liegt der Fürstlich Greizer Park, am nächsten der Schlosspark im Erfurter Ortsteil Molsdorf. Der Schlosspark Tiefurt ist Teil des Unesco-Welterbes „Klassisches Weimar“ und einer der 25 Außenstandorte der Buga 2021. Foto: Dressler Weil es sich um die weltweit größte Rosensammlung handelt, fand das Europa-Rosarium mit mehr als 8600 Sorten im sachsen-anhaltinischen Sangerhausen Eingang in die Runde der Außenstandorte. Alle anderen liegen in Thüringen. Der Schlosspark Altenstein beispielsweise, das Barockdorf Bendeleben oder der Schlosspark Tiefurt, der zum Unesco-Welterbe gehört und laut Katrin Weißkopf „wirklich zauberhaft“ ist. Für den historischen Friedhof Camposanto empfiehlt sie, eine Führung mitzumachen, die der Förderverein anbietet. Bis zum Start der Buga soll ein Audioguide vorliegen, mit dem die Besucher Wissenswertes zu den Außenstandorten abhören können. Auf dem Petersberg in Erfurt wird die Buga im nächsten Jahr das Thema Epochengärten aufgreifen und auf dem oberen Plateau auf die Außenstandorte verweisen. Mit Kurzbeschreibungen sind alle vollständig aufgelistet auf der Internetseite der Buga Erfurt 2021 gGmbH zu finden. www.buga2021.de Wichtige Epochen der Gartenkunstgeschichte repräsentiert der Schlosspark Altenstein auf 160 Hektar Landschaftspark mit vielen Kleinarchitekturen und dem Schloss. Foto: Marcus Glahn Der historische Camposanto-Friedhof in Buttstädt stammt aus der Renaissance. Er wurde 1591 nach dem Vorbild der italienischen Camposanti angelegt und bis 1861 belegt. Foto: Olaf Bauer