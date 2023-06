Von Erfurt bis zum Meer – den Flüssen hinterher

Ein Papierschiffchen, ausgesetzt an der Krämerbrücke, würde irgendwann im Meer landen, wenn es alle Hindernisse meistern würde.

Erfurt. Nicht einen Reiseführer, sondern gleich eine ganze Reiseführerreihe empfiehlt Susanne Nowak. Zu entleihen in der Erfurter Stadt- und Regionalbibliothek.

„Ich lauf den Flüssen hinterher… bis zum Meer“, zu dieser Zeile aus einem Lied der Mittelalterband Tanzwut passt die im Sax-Verlag erschienene Buchreihe des Autors Lutz Heydick, der in mehreren Bänden Orte und Landschaften entlangmitteldeutscher Flüsse beschreibt.

Und dazu passt ein schönes Gedankenspiel: Wenn man an der Krämerbrücke in Erfurt ein Schiffchen zu Wasser lassen würde und es könnte alle Hindernisse unterwegs meistern, würde es hinter Hamburg in der Nordsee ankommen. Über Gera, Unstrut, Saale und Elbe würde es auf diese lange Reise gehen.

Will man diese Reise aber nicht nur gedanklich antreten, dann bieten die reich bebilderten Bände von Lutz Heydick zahlreiche Anregungen und nützliche Tipps für Tagesausflüge, Kurztrips oder längere Reisen.

Passende Reiseführer liegen in der Bibliothek aus

Folgen wir mit den Bänden des Autors dem Schiffchen auf seiner Reise: Hat es die Gera bei Gebesee verlassen, könnte man im Band „Unstrut abwärts : vom Eichsfeld zur Saale“ nachlesen, was es zwischen Sömmerda, Artern, Memleben und Nebra alles zu erkunden gibt. Weiter ginge es mit dem Band „Saale abwärts : zwischen Unstrut und Elbe“. Hier reist man vorbei an Freyburg, Weißenfels, Halle und Schloß Bernburg bis zur Mündung der Saale in die Elbe bei Barby. Ein Teil der Elbe, die das Schiffchen dann zum Meer bringen würde, ist im Band „Mitteldeutsche Flüsse“ abgehandelt.

Vielleicht machen sie es in diesem Sommer wie unser Schiffchen und reisen von Erfurt bis zum Meer – „… immer den Flüssen hinterher“. Die passenden Reiseführer dazu finden Sie in der Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt.

Susanne Nowak ist Lektorin für Regionalkunde der Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt